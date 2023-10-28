النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض

يأمل النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في مواصلة تفوقه أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

العالمي ضيفًا على الفيحاء

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

النصر بتفوق في الرياض

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة بين الفريقين على ملاعب الرياض، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كاسحًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز 4 مرات في 3 ملاعب، وتعادلا في لقاء.

وفاز العالمي ضد الفيحاء على ملعب الملز بهدف دون رد في موسم 2018\ 2019، وتفوق في الموسم التالي بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي، وكسب بهدف نظيف على ملعب “الأول بارك” في موسم 2021\ 2022.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء برباعية دون رد على ملعب “الأول بارك”، في الموسم الماضي، فيما يعود التعادل الوحيد بينهما إلى موسم 2017 على ملعب الملز، حيث انتهت المباراة بـ2\2.