Icon

نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات Icon وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة اليوم بالجولة الـ11

النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في مواصلة تفوقه أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

العالمي ضيفًا على الفيحاء

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

مايك جونسون لا يملك الخبرة الكافية لإدارة أزمات النواب الأمريكي

عبدالرحمن بن مساعد يلجم محور المقاومة المزعومة: ماذا قدمتم لفلسطين؟

عبدالرحمن بن مساعد يلجم محور المقاومة المزعومة: ماذا قدمتم لفلسطين؟

وقبل مواجهة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

مباراة الفيحاء ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

النصر بتفوق في الرياض

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة بين الفريقين على ملاعب الرياض، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كاسحًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز 4 مرات في 3 ملاعب، وتعادلا في لقاء.

الفيحاء والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وفاز العالمي ضد الفيحاء على ملعب الملز بهدف دون رد في موسم 2018\ 2019، وتفوق في الموسم التالي بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي، وكسب بهدف نظيف على ملعب “الأول بارك” في موسم 2021\ 2022.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء برباعية دون رد على ملعب “الأول بارك”، في الموسم الماضي، فيما يعود التعادل الوحيد بينهما إلى موسم 2017 على ملعب الملز، حيث انتهت المباراة بـ2\2.

الفيحاء والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة