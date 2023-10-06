النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواصلة تألقه أمام أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

وتُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

تفوق النصر ضد أبها

وتُعد مباراة النصر ضد أبها هي المواجهة رقم 11 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت تحقيق العالمي لـ6 انتصارات، وخسر مرتين وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويُعتبر هذا اللقاء هو رقم 5 بين الفريقين على ملعب “الأول بارك” في جميع البطولات، ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق أي فوز، وتمكن العالمي من الفوز 3 مرات، وتعادلا في لقاء.