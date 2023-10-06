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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواصلة تألقه أمام أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

وتُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

تفوق النصر ضد أبها

وتُعد مباراة النصر ضد أبها هي المواجهة رقم 11 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت تحقيق العالمي لـ6 انتصارات، وخسر مرتين وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

أبها ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُعتبر هذا اللقاء هو رقم 5 بين الفريقين على ملعب “الأول بارك” في جميع البطولات، ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق أي فوز، وتمكن العالمي من الفوز 3 مرات، وتعادلا في لقاء.

النصر ضد أبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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