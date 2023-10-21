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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يستهدف الفوز السادس ضد ضمك

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
النصر يستهدف الفوز السادس ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد ضمك في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.

العالمي يستضيف ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تفوق النصر ضد ضمك

وتُعد مباراة النصر ضد ضمك اليوم، هي التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا للعالمي، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق اليوم.

ضمك ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز ضد ضمك 5 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة، وشهدت المواجهات الأخيرة سيطرة من العالمي، حيث فاز في آخر 4 مباريات متتالية بالموسمين الماضيين.

ويطمح العالمي بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ضمك والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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