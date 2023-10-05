النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها

يأمل النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو، لمواصلة سلسلة انتصاراته ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها.

مباراة النصر ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

العالمي يسعى للفوز

ويدخل العالمي، مباراة النصر ضد أبها بهدف تحقيق الفوز والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين بالجولة التاسعة، والتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ويطمح لتصحيح الأوضاع ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي غدًا.