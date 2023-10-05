ستيفن جيرارد يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها التعاون عينه على الصدارة أمام الطائي رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم قلق عالمي بعد تصريف كمية ثانية من المياه المشعة في فوكوشيما أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟ وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان بدء رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة
يأمل النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو، لمواصلة سلسلة انتصاراته ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
ويدخل العالمي، مباراة النصر ضد أبها بهدف تحقيق الفوز والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين بالجولة التاسعة، والتقدم في الترتيب.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ويطمح لتصحيح الأوضاع ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي غدًا.