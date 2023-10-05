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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النصر بقيادة المدير الفني لويس كاسترو، لمواصلة سلسلة انتصاراته ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها.

مباراة النصر ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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نادي النصر
لاعبو العالمي في الدوري – المصدر spl

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

العالمي يسعى للفوز

ويدخل العالمي، مباراة النصر ضد أبها بهدف تحقيق الفوز والحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين بالجولة التاسعة، والتقدم في الترتيب.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، ويطمح لتصحيح الأوضاع ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي غدًا.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

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