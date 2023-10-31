النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك

فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 كأس العالم 2034 في السعودية التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس! رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، بعد الفوز على الاتفاق بهدف دون رد.
وكان الشوطان الأول والثاني من الوقت الأصلي في المباراة، انتهيا بالتعادل السلبي.
ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث نجح السنغالي ساديو ماني وفي الدقيقة الـ107 مع بداية الشوط الإضافي الثاني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض.
وتأهل أصفر الرياض مع أندية “الفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب والاتحاد”، كما تُختتم مباريات دور الـ16 في كأس الملك بلقاء الأهلي وأبها بعد قليل.
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '107 ساديو ماني#النصر_الاتفاق 1 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/oCUAUJ6OqH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 31, 2023