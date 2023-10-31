النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، بعد الفوز على الاتفاق بهدف دون رد.

وكان الشوطان الأول والثاني من الوقت الأصلي في المباراة، انتهيا بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث نجح السنغالي ساديو ماني وفي الدقيقة الـ107 مع بداية الشوط الإضافي الثاني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض.

وتأهل أصفر الرياض مع أندية “الفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب والاتحاد”، كما تُختتم مباريات دور الـ16 في كأس الملك بلقاء الأهلي وأبها بعد قليل.