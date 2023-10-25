النصر يُحقق أفضل انطلاقة بدوري أبطال آسيا

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

الانطلاقة الأفضل في دوري أبطال آسيا

وبدأ العالمي منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل مميز، وحقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات، ليُحقق بذلك أفضل انطلاقة له في البطولة بمسماها الحالي منذ موسم 2002/ 2003.

وتُعد هذه المشاركة هي السابعة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي، وكانت أفضل حصيلة نقطية له بعد نهاية 3 جولات، وهو 7 نقاط خلال نسخة 2020.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من إنهاء النصف الأول من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا دون خسارة للمرة الخامسة، وذلك بعد نسخ 2015، 2016، 2020 و2021.

النصر في النسخة الحالية

وكان العالمي قد بدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بفوز خارج ملعبه أمام برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد، قبل أن يحقق انتصارين على أرضه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بـ3/ 1، والدحيل القطري بنتيجة 4/ 3.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني، ثم الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة، بالتساوي مع استقلال دوشنبه.