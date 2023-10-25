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بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة

النصر يُحقق أفضل انطلاقة بدوري أبطال آسيا

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
النصر يُحقق أفضل انطلاقة بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

الانطلاقة الأفضل في دوري أبطال آسيا

وبدأ العالمي منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل مميز، وحقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات، ليُحقق بذلك أفضل انطلاقة له في البطولة بمسماها الحالي منذ موسم 2002/ 2003.

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نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وتُعد هذه المشاركة هي السابعة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي، وكانت أفضل حصيلة نقطية له بعد نهاية 3 جولات، وهو 7 نقاط خلال نسخة 2020.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من إنهاء النصف الأول من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا دون خسارة للمرة الخامسة، وذلك بعد نسخ 2015، 2016، 2020 و2021.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

النصر في النسخة الحالية

وكان العالمي قد بدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بفوز خارج ملعبه أمام برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد، قبل أن يحقق انتصارين على أرضه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بـ3/ 1، والدحيل القطري بنتيجة 4/ 3.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني، ثم الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة، بالتساوي مع استقلال دوشنبه.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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