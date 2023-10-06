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العقود الآجلة لـ برنت ترتفع 0.4% إلى 84.43 دولار

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

برنت اليوم

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8% وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8% هذا الأسبوع.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.4% إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا أو 0.5% إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءًا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت 2%.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا: “أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي”.

أسوأ أسبوع

وتابع مويا: “أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ في جذب المشترين بالنظر إلى أن سوق النفط ستظل تشهد نقصًا على المدى القصير”.

ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.

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