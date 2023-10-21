النفط يرتفع للأسبوع الثاني وسط الحرب في غزة

سجلت أسعار النفط زيادة أسبوعية للمرة الثانية بعد أن تسببت التطورات في منطقة الشرق الأوسط في زيادة مخاوف السوق من احتمال انتشار الصراع، رغم أن جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تأجيل الغزو الإسرائيلي البري لقطاع غزة تسببت في هبوط الأسعار أمس الجمعة.

تأجيل الاجتياح البري

وقالت وكالة “بلومبرغ” إنه بعد مقاومة تأجيل ما يقول المسؤولون إنها عملية عسكرية هائلة تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وافقت إسرائيل تحت ضغوط من الولايات المتحدة على تأجيل الهجوم.

وغيرت إسرائيل نغمة الحديث عن التخطيط لهذه العملية في الأيام الأخيرة، بما يشير إلى نهج محدود قد يقلل من أعداد الضحايا من المدنيين. وقال جو بايدن يوم الجمعة إن الشاحنات التي تحمل المساعدات ستعبر إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة.

مكاسب أسبوعية

أدت هذه التطورات إلى انخفاض أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد سلسلة من الحوادث التي رأى المستثمرون أنها تزيد من احتمال أن تجر الحرب إيران للمشاركة، مما رفع العقود الآجلة في وقت سابق من اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافاً لحماس في غزة خلال الليل ورد على النيران من لبنان بضرب مواقع حزب الله. وتشهد الولايات المتحدة تصعيد هجمات الطائرات بدون طيار في العراق وسوريا، واعترضت مدمرة أمريكية صواريخ كروز أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه إسرائيل.

انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر ديسمبر، مستقرة بالقرب من 88 دولاراً للبرميل، رغم أنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

خطوات المستثمرين بسوق النفط