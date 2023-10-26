النفط يرتفع 2%

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمائة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمائة إلى 89.14 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمائة، إلى 85.39 دولار للبرميل عند التسوية.

مخزونات الخام

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء: إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي اليوم أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريبًا الشهر الماضي، مما يقدم دليلًا إضافيًّا على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود.

وقد يحصل الطلب على الخام على دفعة من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي وافقت على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.

لكن بكين اتخذت أيضًا خطوات قد تقلص الطلب على النفط الخام، مثل وضع سقف لطاقة تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتيسير عمل قطاعها الضخم في معالجة النفط والحد من انبعاثات الكربون.