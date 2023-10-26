Icon

حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY Icon  146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة  Icon وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مدعومًا بمخاوف

النفط يرتفع 2%

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
النفط يرتفع 2%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمائة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمائة إلى 89.14 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمائة، إلى 85.39 دولار للبرميل عند التسوية.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله وتطلب رحيله

جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله وتطلب رحيله

تشكيل الفيحاء لمواجهة العين

تشكيل الفيحاء لمواجهة العين

مخزونات الخام

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء: إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لوكالة رويترز.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي اليوم أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريبًا الشهر الماضي، مما يقدم دليلًا إضافيًّا على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود.

وقد يحصل الطلب على الخام على دفعة من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي وافقت على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.

لكن بكين اتخذت أيضًا خطوات قد تقلص الطلب على النفط الخام، مثل وضع سقف لطاقة تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتيسير عمل قطاعها الضخم في معالجة النفط والحد من انبعاثات الكربون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة