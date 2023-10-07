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بنحو 8 دولارات للبرميل

النفط يسجل أكبر خسارة وسط مخاوف رفع الفائدة

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
النفط يسجل أكبر خسارة وسط مخاوف رفع الفائدة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً قياسياً، بنحو 8 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي، في ظل موجة بيع مرتفعة للمخزونات، رغم تخفيض الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس.

أسعار النفط العالمية

استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 82.7 دولار تقريباً للبرميل، اليوم السبت، في ظل عطلة الأسواق العالمية، وقد انخفض بواقع 8 دولارات خلال الأسبوع الماضي فقط، وفق بلومبرج، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023.

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وسجل سعر البنزين عالمياً 2.1 دولار للجالون وسعر برميل نفط برنت القياسي العالمي 84.5 دولار متراجعاً بأكثر من 8 دولارات خلال أسبوع، وسعر خام غرب تكساس 82.7 دولار للبرميل.

هبوط أسعار النفط

وهبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس، بعد أن خسرت جميع المكاسب الناجمة عن تمديد خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% وسط حملة تحالف “أوبك+” التي امتدت عدة أشهر لتخفيض المعروض في الأسواق.

خسارة المكاسب

وفقد النفط بعض مكاسبه الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بالولايات المتحدة تدهور استهلاك البنزين وزيادة المخزون من وقود المحركات.

وأثار التقرير جدلاً حول ما إذا كان ارتفاع الأسعار في وقت مبكر يدمر الطلب على المنتج، رغم أن بنوك، من بينها “جولدمان ساكس” و”باركليز”، تقول إن هذه المخاوف مبالغ فيها.

سبب انخفاض أسعار النفط

قال المحلل في “باركليز” أماربريت سينج: “إن التصحيح الأخير في أسعار النفط جاء سريعاً للغاية ولم يكن له ما يبرره إلى حد كبير في رأينا. إن تدمير الطلب المدفوع بالأسعار لا يصمد أمام حقيقة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يتم تمريره إلى المستهلكين إلا بنسبة ضئيلة للغاية”.

ووفقاً لـ بلومبرغ، بدأت صناديق التحوط في تخفيف رهاناتها الصعودية على النفط قبيل انهيار السوق هذا الأسبوع، لكن ليس بالسرعة الكافية.

رهانات صناديق التحوط

بقيت الرهانات على ارتفاع أسعار النفط عند أعلى مستوى في 19 شهراً حتى يوم الثلاثاء الماضي، رغم قيام مديري الصناديق بتخفيض صافي مراكز الشراء في برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 32429 عقداً إلى 491503، وفقاً لبيانات بورصة أوروبا للعقود الآجلة “ICE” ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية “CFTC” الصادرة أمس الجمعة.

وأدى إسراع المستثمرين بتفكيك مراكزهم المرتفعة إلى تراجع حاد لأسعار النفط، لتهوي الأسعار بنحو 7 دولارات في يومين فقط.

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