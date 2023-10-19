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صعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا

النفط يغلق مرتفعًا 1% وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
النفط يغلق مرتفعًا 1% وسط مخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، عند التسوية وسط قلق المتعاملين من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.

برنت يرتفع

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 88 سنتًا، بما يعادل واحدًا بالمائة، مسجلة 92.38 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدًا الجمعة 1.05 دولار، أو 1.2 بالمائة، إلى 89.37 دولار للبرميل.

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وعند أدنى مستوياتهما خلال الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل.

احتمال التصعيد

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك لوكالة رويترز: “ما زلنا في حالة تغير مستمر واحتمال التصعيد، خاصة من العالم العربي، يمثل مشكلة”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن قوات أمريكية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفانها؛ مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات الطفيفة.

وتلقت الأسعار دعمًا في وقت لاحق من الجلسة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول: إن البنك “سيتحرك بحذر” بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويضعف الطلب على الوقود.

ومما حد من المكاسب، إصدار الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

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