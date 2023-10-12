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انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

النفط ينخفض بأكثر من 2%

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
النفط ينخفض بأكثر من 2%
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تأكيد السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بالمساعدة في استقرار السوق.

تسوية العقود

انخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1 بالمائة، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.48 دولار، أي 2.9 بالمائة، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.

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وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل الاثنين؛ بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.

واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف أمس الأربعاء بعد أن قالت السعودية: إنها تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، بحسب وكالة “رويترز”.

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