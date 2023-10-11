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خفض الصندوق توقعاته للنمو في الصين

النقد الدولي يتوقع: السعودية ستحقق نموًّا 4% في 2024

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
النقد الدولي يتوقع: السعودية ستحقق نموًّا 4% في 2024
المواطن - واس

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توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نمواً قدره 4 بالمئة في عام 2024، وذلك وفقاً لتقريره الذي صدر حول آفاق الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافياً من نمو متوقع يبلغ 2 بالمئة هذا العام.

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كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو، وذكر أن النمو العالمي الإجمالي يظل منخفضاً ومتفاوتاً على الرغم مما أسماه “القوة الملحوظة” للاقتصاد الأمريكي.

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