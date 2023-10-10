النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية

وتابع: “يحدث هذا بالتعاون مع القوات المُسلحة النمساوية، هناك طائرة نقل متاحة وستتم المهمة غدًا”، مضيفًا أن الرحلة ستكون إلى قبرص.

3 مفقودين

وقالت النمسا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضًا الجنسية الإسرائيلية مفقودون، وربما يكونون من بين من احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية في غزة.

تعليق المساعدات

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، أعلن بعد بداية الاشتباكات تعليقًا مؤقتًا للتمويل المخصص من النمسا للسلطة الفلسطينية في إطار التعاون التنموي بين الطرفين.

وقف الرحلات الجوية

بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية في النرويج وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة المسافرين.