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على متن طائرة هركل التابعة للقوات المسلحة

النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجيش النمساوي أنه سيرسل طائرة لإجلاء الرعايا النمساويين من إسرائيل بعد احتدام المواجهات العسكرية وتبادل القصف الصاروخي بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

طائرة عسكرية

وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 200 مواطن نمساوي أبلغوا سُلطات بلادهم حتى الآن برغبتهم في مغادرة إسرائيل، وطلبت وزارة الخارجية بعد ذلك من النمساويين الموجودين في إسرائيل والذين يرغبون في اقتناص فرصة رحلة الإجلاء الاتصال بالسفارة النمساوية في تل أبيب.

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وتابع: “يحدث هذا بالتعاون مع القوات المُسلحة النمساوية، هناك طائرة نقل متاحة وستتم المهمة غدًا”، مضيفًا أن الرحلة ستكون إلى قبرص.

3 مفقودين

وقالت النمسا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضًا الجنسية الإسرائيلية مفقودون، وربما يكونون من بين من احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية في غزة.

تعليق المساعدات

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، أعلن بعد بداية الاشتباكات تعليقًا مؤقتًا للتمويل المخصص من النمسا للسلطة الفلسطينية في إطار التعاون التنموي بين الطرفين.

وقف الرحلات الجوية

بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية في النرويج وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة المسافرين.

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