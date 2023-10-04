كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب شكاوى مستفيدي منصة إحكام .. متى يتم إصدار الصكوك؟ السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات الأمن العام والسجون على رتبة جندي للرجال يوم المعلم العالمي .. بكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً لكم
في سابقة تاريخية ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية قرر مجلس النواب الأمريكي إقالة رئيسه كيفين مكارثي.
وفي أول تعليق له على قرار الإقالة قال كيفين مكارثي : “لست نادماً.. وعندما أخرج من هذه القاعة أشعر بأنني محظوظ”.
وتفصيلاً، صوّت أعضاء المجلس، مساء أمس، على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي، وذلك بعد موافقة 216 نائباً ورفض 210، صوت فيه الديمقراطيون جميعاً لصالح العزل، ومعهم تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري.
وتم إعلان عزل الرئيس الجمهوري كيفين مكارثي بعد عملية التصويت، وتعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك في حادثة غير مسبوقة بتاريخ المجلس الممتد منذ 234 سنة.
من جهته دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري، كيفن مكارثي، من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.
الطريقة التي انهى بها رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت ماكهنري الجلسة بعد عزل حليفه كيفن مكارثي من منصبه … pic.twitter.com/jWt8idfxVc
— Arab-Military (@ashrafnsier) October 4, 2023
وجاءت هذه التطورات بعدما أثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لمكارثي، فقدّم الاثنين مذكرة لـ”إخلاء منصب رئيس مجلس النواب”، الأمر الذي انتهى إلى التصويت وعزل مكارثي.