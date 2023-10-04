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قال: عندما أخرج من هذه القاعة أشعر بأنني محظوظ

النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً
المواطن - فريق التحرير

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في سابقة تاريخية ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية قرر مجلس النواب الأمريكي إقالة رئيسه كيفين مكارثي.

وفي أول تعليق له على قرار الإقالة قال كيفين مكارثي : “لست نادماً.. وعندما أخرج من هذه القاعة أشعر بأنني محظوظ”.

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مشروع سحب الثقة

وتفصيلاً، صوّت أعضاء المجلس، مساء أمس، على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي، وذلك بعد موافقة 216 نائباً ورفض 210، صوت فيه الديمقراطيون جميعاً لصالح العزل، ومعهم تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري.

وتم إعلان عزل الرئيس الجمهوري كيفين مكارثي بعد عملية التصويت، وتعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك في حادثة غير مسبوقة بتاريخ المجلس الممتد منذ 234 سنة.

تعليق جلسات التصويت

من جهته دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري، كيفن مكارثي، من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.

وجاءت هذه التطورات بعدما أثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لمكارثي، فقدّم الاثنين مذكرة لـ”إخلاء منصب رئيس مجلس النواب”، الأمر الذي انتهى إلى التصويت وعزل مكارثي.

 

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