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حذرت من المخاطر السيبرانية

النيابة العامة : احذروا الروابط مشبوهة المصدر

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
النيابة العامة : احذروا الروابط مشبوهة المصدر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت النيابة العامة من المخاطر السيبرانية؛ داعية إلى تجنب التجاوب مع الروابط مشبوهة المصدر.

جاء ذلك تجاوبًا من النيابة على منصة إكس مع حملة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بعنوان “لا تفتح مجال”، والتي تحذر من التجاوب مع المواقع المشبوهة والروابط الاحتيالية.

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النيابة العامة تحذر

على صعيد آخر، أعادت النيابة العامة التذكير بأن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة: إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى- المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة.

إعلانات مشبوهة

تحذيرات النيابة ليست هي الأولى من الجهات المختصة في المملكة لمواجهة المواقع المشبوهة والروابط الاحتيالية، حيث حذر الأمن العام في وقت سابق من التعامل مع المواقع المشبوهة، مشيرًا إلى أنها تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بياناتك.

كما حث على تجاهل الإعلانات المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي غير المرخص عبر مواقع التواصل، داعيًا إلى عدم التفاعل مع هذه الإعلانات.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

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