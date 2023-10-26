Icon

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجري التشخيص مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة

النيابة: على الممارس الصحي الإبلاغ فور معاينته لمشتبه بإصابته جنائيًّا أو بمرض معدٍ

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
النيابة: على الممارس الصحي الإبلاغ فور معاينته لمشتبه بإصابته جنائيًّا أو بمرض معدٍ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت النيابة العامة: إنه ‏يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوص مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية.

وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة إكس: “يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا أو إصابته بمرض معدٍ؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة”.

قد يهمّك أيضاً
لقطة طريفة من ⁧عبدالعزيز بن سلمان⁩.. تحول الكرسي قبل تحول الطاقة

لقطة طريفة من ⁧عبدالعزيز بن سلمان⁩.. تحول الكرسي قبل تحول الطاقة

مجلس الوزراء: تعديل أنظمة الكليات العسكرية والمحاماة والمعاملات الإلكترونية

مجلس الوزراء: تعديل أنظمة الكليات العسكرية والمحاماة والمعاملات الإلكترونية

نص المادة 11

يأتي ذلك بحسب المادة 11 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تنص على أنه: “يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معدٍ؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة