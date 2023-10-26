النيابة: على الممارس الصحي الإبلاغ فور معاينته لمشتبه بإصابته جنائيًّا أو بمرض معدٍ

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قالت النيابة العامة: إنه يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوص مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية.
وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة إكس: “يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا أو إصابته بمرض معدٍ؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة”.
يأتي ذلك بحسب المادة 11 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تنص على أنه: “يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معدٍ؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن”.