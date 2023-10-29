الهلاليون يطلبون معاقبة نجم الأهلي .. والسبب !

طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة نجم النادي الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه بسبب ما بدر منه في مباراة الفريقين أول أمس في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضرب ميتروفيتش

وتداول جمهور أزرق الرياض، مقطع فيديو للاعب فرانك كيسيه وهو يضرب الصربي ميتروفيتش مهاجم الأزرق في قدمه اليمنى ما سبب له إصابة بالغة في المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 3- 1.

وطالبت جماهير الأزرق، لجنة الانضباط والأخلاق بالتدخل ومعاقبة كيسيه بسبب ما بدر منه.

وكان ميتروفيتش سجل الهدف الثاني لـ الهلال في شباك فريق الراقي ليصل رصيد الأزرق إلى 29 نقطة في صدارة دوري روشن.