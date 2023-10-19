الهلال أكبر الخاسرين في فترة التوقف الدولي

تعرض 8 لاعبين من دوري روشن السعودي لإصابات مختلفة خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ويُعد الهلال هو الخاسر الأكثر، بإصابة 3 من نجومه، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار.

إصابة 3 نجوم من الهلال

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وانتهى موسم نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مبكرًا، حيث يتوقع غيابه لفترة تتراوح من 7 لـ9 أشهر، ليفقد الزعيم ودوري روشن السعودي واحدًا من أبرز الصفقات التي عُقدت في الميركاتو الصيفي.

وأعلن المنتخب السعودي، عن تعرض نجم الهلال، حسان تمبكتي لإصابة في العضلة الجانبية للساق، خلال تواجده في معسكر الأخضر بالبرتغال، كما أصيب زميله سلمان الفرج أثناء مشاركته في ودية مالي.

إصابات للاعبين بدوري روشن

ولا يُعد ثلاثي الزعيم الوحيدين الذين تعرضوا للإصابة خلال فترة التوقف الدولي، حيث غادر نجم الاتحاد، حسن كادش معسكر الأخضر في البرتغال، لمعاناته من آلام في منطقة الفخذ، فيما اشتكى زميله زكريا هوساوي من آلام في أسفل البطن.

وأعلن المنتخب السعودي، عن تواجد نجم الشباب، فهد المولد في أحد مستشفيات الرياض، بعد تعرضه لوعكة صحية، وتعرض نجم النصر، علي لاجامي لإصابة في العضلية الخلفية للفخذ، كما أُصيب حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش خلال مشاركته أمام البرتغال.