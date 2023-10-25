الهلال الأعلى تقييمًا في دوري أبطال آسيا

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون من أفضل الأندية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، الهلال أعلى تقييم في دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الثالثة بـ7.31 درجة، بعد مستواه المميز، وانفراده بصدارة ترتيب مجموعته.
وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في المركز الثاني بتقييم 7.21 درجة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما حصل يوكوهاما إف مارينوس على تقييم 7.16 درجة، متفوقًا على بوهانج ستيلرز الذي نال تقييمًا بـ7.14 درجة.
وتسير الأندية السعودية بشكل مميز في مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل مرة.
وينفرد الاتحاد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من فوزين، فيما أًلغيت مباراته ضد سباهان الإيراني، ويتصدر النصر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، فيما يتواجد الفيحاء بالمركز الثالث في المجموعة الأولى بـ3 نقاط.