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متفوقًا على النصر والتعاون

الهلال الأعلى تقييمًا في دوري روشن

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الهلال الأعلى تقييمًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليكون من أفضل الأندية في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الهلال صاحب أعلى تقييم

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، الهلال أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات بـ7.26 درجة، بعد مستواه المميز، وانفراده بصدارة الترتيب قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بتقييم 7.22 درجة، ثم التعاون بـ7.17 درجة، فيما حصل الاتحاد على تقييم 7.13 درجة، متفوقًا على الأهلي الذي نال تقييمًا بـ7 درجات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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