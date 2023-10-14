الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لهلال، أداء مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة خاصة.

الهلال يتصدر القائمة

ويُعد الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، هو أكثر الأندية استحواذًا على الكرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بنسبة وصلت إلى 63%، يليه النصر بـ61%.

وعلى الرغم من تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إلا أنه يحتل المركز الثالث في القائمة بنسبة تبلغ 60%، يليه الاتحاد بـ58%، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس بنسبة 54%.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.