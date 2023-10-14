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بعد مرور 9 جولات

الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لهلال، أداء مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة خاصة.

الهلال يتصدر القائمة

ويُعد الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، هو أكثر الأندية استحواذًا على الكرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بنسبة وصلت إلى 63%، يليه النصر بـ61%.

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وعلى الرغم من تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إلا أنه يحتل المركز الثالث في القائمة بنسبة تبلغ 60%، يليه الاتحاد بـ58%، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس بنسبة 54%.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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