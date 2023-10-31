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الفريق الوحيد من خارج أوروبا بقائمة الكبار

الهلال ضمن أعلى 50 ناديًا بالعالم من حيث القيمة السوقية

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
الهلال ضمن أعلى 50 ناديًا بالعالم من حيث القيمة السوقية
المواطن - فريق التحرير

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جاء نادي “الهلال” السعودي في المركز الـ47 عالميًّا من حيث القيمة السوقية للاعبين، بـ234 مليون يورو (ما يعادل 247 مليون دولار) بحسب التقديرات الحديثة لموقع “ترانسفير ماركت”.

الفريق الوحيد من خارج أوروبا بقائمة الكبار

وظهر الفريق السعودي الهلال وحيدًا من خارج أوروبا في هذه القائمة، كما أنه لم يسبقه في الترتيب سوى أندية، “بنفيكا” و”بورتو” و”سبورتنغ لشبونة” من البرتغال، و”فينورد روتردام” الهولندي، و”غلطة سراي” التركي، فقط من خارج الدوريات الخمسة الكبرى وهي الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

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وجاء في صدارة الأندية، الأعلى قيمة سوقية من حيث اللاعبون، “مانشستر سيتي” الإنجليزي حامل لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والمملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء في صدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية من حيث اللاعبين، بنحو 1.26 مليار يورو.

ترتيب الأندية الإنجليزية

وجاء “أرسنال” الإنجليزي ثانيًا بحوالي 1.1 مليار يورو، فيما جاء “باريس سان جيرمان” المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية في المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 1.07 مليار يورو، وحل ريال مدريد رابعًا بنحو 1.04 مليار يورو.

وظهر فريق “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في المرتبة الحادية عشرة بهذه القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 650.5 مليون يورو، بفارق أقل من 20 مليون يورو عن مواطنه “أستون فيلا” المملوك للملياردير المصري ناصف ساويرس.

صفقات الصيف

حل “الهلال” السعودي في المرتبة الثانية على مستوى أندية كرة القدم في العالم من حيث الإنفاق على الصفقات في الصيف الماضي، بنحو 378.7 مليون دولار خلف “تشيلسي” الإنجليزي الذي تجاوزت نفقاته على شراء عقود اللاعبين خلال الصيف 495 مليون دولار.

تم تحويل “الهلال” كما “النصر” و”الأهلي” و”الاتحاد”، إلى شركة في الصيف الماضي، واستحوذ “صندوق الاستثمارات العامة” على 75% من ملكيتهم.

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