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ضمن منافسات دوري المحترفين

الهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
الهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة الهلال ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

مباراة الهلال والأهلي
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تفوق هلالي في الكلاسيكو

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم هي المواجهة رقم 29 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، وشهدت المباريات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات فقط للأهلي، وخيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وحصد الثلاث نقاط.

ويطمح الزعيم لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الوصافة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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