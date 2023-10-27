الهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي

يترقب الجمهور مباراة الهلال ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

تفوق هلالي في الكلاسيكو

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم هي المواجهة رقم 29 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، وشهدت المباريات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات فقط للأهلي، وخيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وحصد الثلاث نقاط.

ويطمح الزعيم لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز تواجده في صدارة دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الوصافة.