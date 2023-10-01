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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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تحرص جماهير نادي الهلال على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

حضور كبير لجماهير الهلال

وتُعد مباراة الهلال والشباب، المواجهة الأكثر جماهيرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، لتلعب دورًا بارزًا في تحقيق الزعيم لفوز هام بهدفين دون رد، ليستعيد الصدارة.

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وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي أُقيمت على ملعبه حتى الآن؛ تجاوزت حاجز الـ103 آلاف مشجع.

جماهير الهلال
جماهير الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثامنة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة، ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك بـ7 نقاط، متساويًا مع كل من؛ الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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