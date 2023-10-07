الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب البرازيلي ميشايل الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.
ويبحث أزرق الرياض عن الفوز للوصول إلى النقطة رقم 23 واعتلاء صدارة ترتيب دوري روشن بفارق نقطة عن نادي التعاون الذي يملك حاليًا 22 نقطة.
وتُختتم مواجهات اليوم في دوري روشن، بإقامة مباراتي ” الخليج والرائد” و ” الوحدة ضد الفيحاء” في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.
وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.
هدددددف!⚽
ميشايل يعلن الهدف الأول للهلال🔥⚽
الأخدود 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الهلال | #SSC pic.twitter.com/gXCHPW3bjV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023