Icon

الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول Icon التقديم على وظائف غرفة الطائف اليوم Icon النفط يسجل أكبر خسارة وسط مخاوف رفع الفائدة Icon موعد مباراتي المنتخب السعودي في معسكر البرتغال Icon حبل وكيس للإيقاع بثعبان ضخم على ظهر شاحنة Icon الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع! Icon الشاعرة السعودية روان آل مشهور تنقل تجربة المرأة وتبرز القوة الناعمة في مجموعتها “فَلَقْ” Icon نواف العقيدي يحصد جائزة آسيوية Icon الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم Icon مورينيو: سترونني في السعودية في أقرب وقت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة دوري روشن

الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.

الهلال يسعى للصدارة 

وسجل اللاعب البرازيلي ميشايل الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع!

الدويش: لويس كاسترو أضعف الهجوم ولم يدعم الدفاع!

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين

ويبحث أزرق الرياض عن الفوز للوصول إلى النقطة رقم 23 واعتلاء صدارة ترتيب دوري روشن بفارق نقطة عن نادي التعاون الذي يملك حاليًا 22 نقطة.

وتُختتم مواجهات اليوم في دوري روشن، بإقامة مباراتي ” الخليج والرائد” و ” الوحدة ضد الفيحاء” في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة