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الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على مضيفه ناساجي الإيراني بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

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فوز ثمين بثنائية

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة ناساجي.
محمد البريك - الهلال وناساجي

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة المقامة على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي ناساجي عند 3 نقاط.

 

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