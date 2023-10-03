العثور على الحياة خارج كوكبنا مسألة وقت الفيحاء يصعد للوصافة بثنائية في باختاكور أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟ الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على مضيفه ناساجي الإيراني بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.
وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.
وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة المقامة على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.
ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.
وبعد الفوز أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي ناساجي عند 3 نقاط.