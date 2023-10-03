الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على مضيفه ناساجي الإيراني بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

فوز ثمين بثنائية

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة ناساجي.