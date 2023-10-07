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الهلال يصعد لصدارة دوري روشن بثلاثية في الأخدود

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
الهلال يصعد لصدارة دوري روشن بثلاثية في الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى صدارة دوري روشن، وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم على نادي الأخدود بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وكان أزرق الرياض أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة العاشرة.

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الهلال في الصدارة

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض الهدفين الثاني والثالث عبر النجم الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 72 والـ83.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 23 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بينما تجمد رصيد نادي الأخدود عند 7 نقاط في المركز الـ14.

وتُختتم مواجهات اليوم في دوري روشن، بإقامة مباراتي ” الخليج والرائد” و ” الوحدة ضد الفيحاء” في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

سافيتش - الهلال والأخدود

نتائج الجولة التاسعة 

يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

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