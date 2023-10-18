الهلال ينتظر نتائج فحوصات إصابة نيمار

أثار نجم نادي الهلال نيمار قلق الجماهير، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أمام أوروغواي.

الهلال يترقب النتيجة

وأكد الإعلامي معن القويعي، أن الجهاز الطبي في نادي الهلال ينتظر اليوم نتائج الأشعة التي سيجريها نيمار في البرازيل برفقة طبيب المنتخب البرازيلي.

وأشار القويعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن طبيب المنتخب البرازيلي سيُرسل نتائج الفحوصات لنادي الهلال لتحديد الإصابة؛ ووضع البرنامج العلاجي اللازم.

وشارك نيمار بشكل أساسي في مباراة البرازيل ضد أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدفين دون رد.

وتعثر النجم البرازيلي وسقط خلال الركض عند الدقيقة 44، وأمسك بركبته اليُسرى، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول باكيًا؛ وتم حمله على نقالة، وهو يضع يده على وجهه.

طبيب البرازيل يُعلق على إصابة نيمار

ومن جانبه، قال طبيب منتخب البرازيل، رودريجو لاسمار: “لقد أجرينا كل الفحوصات وسنكررها خلال ساعات، الـ24 ساعة المقبلة حاسمة لمعرفة كيفية استجابة ركبته، ومدى تورمها، ثم يوضح الكشف بالأشعة التشخيص النهائي”.

وأضاف طبيب منتخب البرازيل خلال تصريحاته بعد المباراة: “دعونا ننتظر نتائج الفحوصات التي سيجريها نيمار بهدوء ونقيمها بهدوء ونخبركم بمجرد تشخيصنا”.