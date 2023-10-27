الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن

حسم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قمة الجولة الـ11 من دوري روشن بثلاثية مقابل هدف في شباك الأهلي.

الهلال والأهلي

وكان اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أحرز الهدف الأول لأزرق الرياض في الثانية الـ46 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وسجل أزرق الرياض، الهدف الثاني عبر اللاعب الصربي ميتروفيتش من ضربة رأسية في الدقيقة الـ37.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الفرنسي سانت ماكسيمين في إحراز الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نادي الهلال.

وتمكن ماكسيمين في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ58 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

وسجل مدافع الأهلي، البرازيلي إيبانيز الهدف الثالث للهلال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أزرق الرياض 29 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.