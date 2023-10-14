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سبق لـ 4 لاعبين من الأزرق التتويج بالجائزة

الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يبحث نادي الهلال عن إنجاز مميز وذلك في حال تُوج نجمه سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.

وسبق لـ الهلال أن قدم 4 لاعبين توجوا بتلك الجائزة وهم ” نواف التمياط في عام 2000، ياسر القحطاني عام 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017″.

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الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا

الهلال يُطارد رقمًا قياسيًا بعد ترشح سالم الدوسري للأفضل في آسيا

ويرغب الهلال في أن يكون النادي الوحيد في قارة آسيا الذي قدم 5 لاعبين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك في حال نال الدوسري الجائزة.

وفي وقت سابق، أشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن حفل الجوائز السنوية 2022، سيُقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 أكتوبر الجاري.

المرشحون مع سالم الدوسري

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا:” قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

لاعبو الهلال في آسيا

وتابع: “وقد نجح الدوسري صاحب الـ32 عامًا، في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي: ” الدوسري ساهم أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.

سالم الدوسري

 

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