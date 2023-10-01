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الهلال يُغادر إلى طهران لملاقاة ناساجي

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
الهلال يُغادر إلى طهران لملاقاة ناساجي
المواطن - فريق التحرير

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غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مدينة طهران الإيرانية، استعدادًا لمواجهة نظيره ناساجي.

الهلال يطير إلى طهران

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة طهران، ويتقدمهم النجم البرازيلي نيمار، الذي التفت حوله الجماهير؛ لالتقاط الصور التذكارية.

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الهلال
جانب من مغادرة البعثة – المصدر @Alhilal_FC

وخاض الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، حصة تدريبية مساء اليوم الأحد، قبل السفر إلى طهران، وتركزت على الجوانب الفنية، وتم تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة قوية ضد ناساجي

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أزادي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي الإيراني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الزعيم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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