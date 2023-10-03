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12 مريضًا من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
المواطن - فريق التحرير

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اندلعت عاصفة سياسية في ولاية هندية، الثلاثاء، إثر وفاة 12 رضيعًا في يوم واحد داخل مستشفى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الرضع توفوا داخل مستشفى بولاية ماهاراشترا، غربي الهند، واتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.

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وقال مسؤولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية: إن الرضع لقوا حتفهم، الأحد.

24 وفاة في يوم

وكان هؤلاء من بين 24 حالة وفاة سجلت في اليوم ذاته، بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد، التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

ولم يرد مدير المستشفى شيامراو واكودي على طلب للتعليق على اتهامات المعارضة بالإهمال. وقال في مكالمة هاتفية مقتضبة: إنه ليس لديه وقت، لأن وزيرًا بالحكومة في زيارة للمستشفى.

والثلاثاء قال واكودي لوكالة محلية: إن 12 مريضًا من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة، من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي.

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا الثلاثاء أنها فتحت تحقيقًا في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.

واتهم سياسيون معارضون حكومة ماهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.

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