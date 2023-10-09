الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف (إدارية وتقنية) شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي تحقق ومراجعة (Validation Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).

– مهندس مساعد تحقق ومراجعة (Associate Validation Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/3/27هـ (الموافق 2023/10/12م).

– أخصائي حسابات عملاء (Accounts Specialist)

المتطلبات: دبلوم في مجال تقني ويفضل درجة البكالوريوس في أي تخصص ذي صلة (لا يشترط الخبرة)

آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/4/4هـ (الموافق 2023/10/19م).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا