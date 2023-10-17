الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي:
– كاتب استلام / وتسليم (عدد 1 – للرجال)
– فني معدات طبية (عدد 2 – للرجال والنساء)
– فني أجهزة تكييف (عدد 5 – للرجال)
– مهندس أعلى للأجهزة (عدد 1 – للرجال)
– موظف مشتريات (عدد 1 – للرجال)
– مدير مشروع (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مهندس أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد (عدد 1 – للرجال)
– مهندس مدني (عدد 1 – للرجال)
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
الرواتب:
الرواتب الإجمالية تبدأ من (5,000) وتصل إلى (13,500) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
– الجبيل
– جازان
– ينبع
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا