الوحدة يُجبر الفيحاء على التعادل

نجح نادي الوحدة في خطف نقطة ثمينة من مباراة الفيحاء وذلك بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة والفيحاء

ونجح المحترف النيجيري هنري أونيكورو في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المغربي جواد الياميق في إحراز هدف التعادل لفرسان مكة في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية متقنة.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفيحاء 11 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز الثامن.

نتائج الجولة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، بدأت من أول أمس الخميس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباراتي أمس الجمعة تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

وخلال لقاءات اليوم، فاز الهلال على الأخدود بثلاثية دون رد، وتعادل الخليج بدون أهداف مع الرائد.