الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع

أعرب العديد من الإعلاميين الرياضيين واللاعبين بجانب الجماهير في الوسط الرياضي السعودي عن سعادتهم بفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن فوز المملكة باستضافة البطولة، كون الملف السعودي هو الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة التي تُقام بعد 11 عامًا من الآن.

وبعد فوز المملكة باستضافة البطولة، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًّا من مختلف أنحاء العالم على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف دول العالم”.

كأس العالم 2034

وأضاف المسحل: “ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034، يجسد شغف السعوديين بكرة القدم ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في اتحاد القدم السعودي بتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

أما سلمان الفرج نجم نادي الهلال فقال: “أحلامنا أصبحت واقع ومستقبلنا أجمل بإذن الله، بفضل من الله ثم دعم قطاع الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، عراب رؤيتنا ومستقبلنا”.

125 اتحادًا دعموا ملف السعودية

أما الإعلامي الرياضي وليد الفراج فقال: “كأس العالم في بلادي وبعد 11 عامًا من الآن، وبدعم 125 اتحادًا على الأقل، تقول وتطول يا عراب الرؤية وقائد الحاضر والمستقبل”.

بينما قال الناقد الرياضي سامي الحريري: “الحمد لله، لحظة تاريخية، رئيس الفيفا يعلن رسميًّا إقامة مونديال 2034 في السعودية”.

أما سامي الجابر نجم الهلال السابق فقال: “سيبقى قارئ التاريخ مندهشًا عندما يقرأ تاريخ المملكة في هذه الأعوام الخضر، إنجازاتٌ متتالية في شتى المجالات، تتوج اليومَ بإنجاز فريد لا يتكرر بسهولة، المملكة تستضيف كأس العالم لعام 2034″.

وأضاف الجابر: “سيبقى هذا الإرث الوطني الكبير لأبنائنا وأحفادنا، تصبحون على يومٍ جديد يحمل إنجازات أكبر فالمملكة لا تتوقف عن كتابة التاريخ”.