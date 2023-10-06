الوفود تتسابق لهفة لزيارة الروضة الشريفة

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تتسابق الوفود لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة والصلاة بها والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي يحظى بها الزوار والمصلون.
وفي كل يوم يحرص الآلاف على زيارة المسجد النبوي سواء قبل أدائهم مناسك العمرة أو بعدها حيث تعد المدينة المنورة إحدى الوجهات التي يقصدها المعتمرون والزوار على مدار أيام الأسبوع خاصة في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
فيديو | طيبة الأمانُ ولذّة الإيمان..
وفود عظيمة تتسابق لهفةً لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي #الإخبارية pic.twitter.com/NoHoioFCL8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 6, 2023