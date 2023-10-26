الوقت يداهم غزة

يُواجه رجال الدفاع المدني في غزة مصاعب كبرى لأداء مهامهم وإنقاذ المنكوبين الأحياء تحت الأنقاض أو استخراج جثث القتلى جرّاء القصف المتواصل على القطاع من قبل القوات الإسرائيلية منذ أسبوعين.

ناشد محمود بصل، المتحدّث باسم الدفاع المدني في غزة، عبر “سكاي نيوز عربية”، دول العالم بالتحرّك لإنقاذ ما يزيد على 1600 شخص مبلغ عنهم كمفقودين وموجودين تحت أنقاض المباني التي تعرّضت للقصف في غزة.

صعوبات في العمل

ونوّه بصل بأن رجال الدفاع المدني يواجهون صعوبات بالغة في القيام بعملهم، في الوقت الذي لديهم بلاغات عديدة تفيد بوجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض منذ أيام.

كشف بصل أن عدد المبلّغ عنهم كمفقودين وموجودين تحت الأنقاض يصل إلى نحو 1600 شخص، بعضهم أحياء وبعضهم قتلى، ولم يتمكن الدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن لعدة أسباب؛ أبرزها أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع يعيق عمل رجال الدفاع المدنيين وقلة وضعف الأجهزة المستخدَمَة لدى قطاع الدفاع المدني، وكذلك وجود أماكن لا يمكن الوصول إليها باعتبارها أماكن عسكرية مغلقة، كما أن معدات الدفاع المدني أصبحت متهالكة بشكل كبير والسيارات تضررت بشكل كبير.

تابع المتحدّث باسم الدفاع المدني: “رغم قلة الإمكانات وما يجري على الأرض من مشاهد دمار فإن قوات الإنقاذ تمكّنت خلال الساعات الأخيرة من إنقاذ 7 أشخاص من تحت أنقاض عمارة سكنية، وكانوا لا يزالون على قيد الحياة”.