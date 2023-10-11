تنبيه من هطول أمطار غزيرة على الباحة وجازان “شموخ الشاهين وهيبته” أعمال تشكيلية بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي اليوم.. إعلان الفائز بمسابقة تركي آل الشيخ والجائزة سيارة فاخرة مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف لحملة الدبلوم انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196.20 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين 3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية قصة حزينة وراء أقراط كيت ميدلتون في اليوم العالمي للصحة النفسية
من المقرر أن يتم مساء اليوم الأربعاء، إعلان نتائج مسابقة رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ والتي أوضح أن جوائزها ستكون سيارة فاخرة.
وعن تفاصيل المسابقة، قال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “: “سؤال جديد وجائزته سيارة فاخرة …إذا أردت حجز تذاكر فعالية في موسم الرياض ما هو اسم الموقع ؟”.
وأوضح تركي آل الشيخ أن شروط المسابقة تشمل التالي:
– إجابة صحيحة
– متابعة حسابي
– متابعة حساب @RiyadhSeason
– الرد في هاشتاق #BigTime وهاشتاق #BattleOfTheBaddest
– عمل ريتويت ولايك لهذه التغريدة
– التسجيل في موقع http://webook.com
ولفت تركي آل الشيخ إلى أن موعد انتهاء المسابقة واختيار الفائز ستكون مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساء بتوقيت الرياض.
وأكد تركي آل الشيخ أنه من المهم التسجيل في موقع http://webook.com.
يذكر أن فعاليات “موسم الرياض” انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، تحت شعار “فوق الخيال”، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.
وتشمل مناطق فعاليات موسم الرياض “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، والألعاب النارية.
مهم تسجلون في موقع https://t.co/tagVCfQCST
سؤال جديد وجائزته سيارة فاخرة …
اذا اردت حجز تذاكر فعالية في #موسم_الرياض ماهو اسم الموقع ؟
الشروط :
– اجابة صحيحة
-متابعة حسابي
– متابعة حساب @RiyadhSeason
– الرد في هاشتاق #BigTime وهاشتاق #BattleOfTheBaddest
– عمل ريتويت…
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 10, 2023