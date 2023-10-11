اليوم.. إعلان الفائز بمسابقة تركي آل الشيخ والجائزة سيارة فاخرة

من المقرر أن يتم مساء اليوم الأربعاء، إعلان نتائج مسابقة رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ والتي أوضح أن جوائزها ستكون سيارة فاخرة.

وعن تفاصيل المسابقة، قال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “: “سؤال جديد وجائزته سيارة فاخرة …إذا أردت حجز تذاكر فعالية في موسم الرياض ما هو اسم الموقع ؟”.

شروط المسابقة

وأوضح تركي آل الشيخ أن شروط المسابقة تشمل التالي:

– إجابة صحيحة

– متابعة حسابي

– متابعة حساب @RiyadhSeason

– الرد في هاشتاق #BigTime وهاشتاق #BattleOfTheBaddest

– عمل ريتويت ولايك لهذه التغريدة

– التسجيل في موقع http://webook.com

موعد إعلان الفائز

ولفت تركي آل الشيخ إلى أن موعد انتهاء المسابقة واختيار الفائز ستكون مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساء بتوقيت الرياض.

وأكد تركي آل الشيخ أنه من المهم التسجيل في موقع http://webook.com.

فعاليات موسم الرياض

يذكر أن فعاليات “موسم الرياض” انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، تحت شعار “فوق الخيال”، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

وتشمل مناطق فعاليات موسم الرياض “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، والألعاب النارية.