اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول في جميع المناطق

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انطلقت صباح اليوم الأحد، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، لجميع الطلاب على مستوى مدارس السعودية، حيث تستمر الاختبارات، حتى الخميس المقبل.
وتشمل الاختبارات، جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية.
ومن المقرر أن تحدد إدارات التعليم، مواعيد الاختبارات لكل مرحلة تعليمية، وتتضمن أسئلة متنوعة لقياس مستوى الطلبة في جميع المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.
وأكدت وزارة التعليم أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك تأثير على سير بقية الحصص اليومية، مع ضرورة رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التصحيح.
وحددت الوزارة الخميس المقبل، موعدًا لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
ويؤدي الطلاب، الاختبارات الشفهية والعلمية التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم يوم 23 ربيع الآخر 1445 هـ، ويبدأ الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الثانوية بالمملكة يوم 21 من ربيع الآخر.
بينما تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد 28 من ربيع الآخر.