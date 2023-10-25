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خلفًا لكيفن مكارثي المعزول

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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انتخب الجمهوريون أخيرًا مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي الأربعاء، ليضعوا حدًّا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللًا في الكونجرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية، ويصبح بذلك خلفًا لكيفن مكارثي الذي تم عزله في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة.

مايك جونسون

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفًا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

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عزل مكارثي

واختار أعضاء مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون، الثلاثاء، ثاني مرشح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولّي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عُزل رئيسها كيفن مكارثي بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأّست جلسة التصويت: إنّ النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.

وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك لكنّه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب.

انقسامات

وتسلّط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلَف لمكارثي.

وتعليقًا على هذا الواقع قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: إنّ “الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنّه يقول إنّنا نريد أن نخسر”.

وأضاف: “هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تمّ انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن”.

ومنذ عُزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.

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