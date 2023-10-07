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خلال مباراة أمس في دوري روشن

انتقادات ضد تيفو جماهير الاتحاد في مباراة الأهلي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
انتقادات ضد تيفو جماهير الاتحاد في مباراة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الناقدان الرياضيان حامد البلوي وغرم العمري أن ” تيفو” جماهير نادي الاتحاد الذي عُرض بالأمس في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة قبل انطلاق مباراة الأهلي تسبب في خسارة لاعبي العميد للمباراة.

وعرض جمهور الاتحاد ” تيفو” بعنوان ” Remember ?”، وذلك ردًا على هبوط الراقي إلى دوري يلو وصعوده لمنافسات دوري روشن، بعد نهاية مباريات الموسم الماضي.

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وبعد المباراة، رد حساب الأهلي في منصة ” إكس” على تيفو جماهير الاتحاد بعنوان: “نعم نحن نتذكر”.

تعليق البلوي

أثار الموضوع، غضب حامد البلوي المدير التنفيذي السابق للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والذي قال عبر برنامج ” أكشن مع وليد” : “الاحترام شيء أساسي في الرياضة، ومن فعل هذا الأمر يجب عليه أن يبتعد، الاتحاد بطل لدوري روشن وتأهل لمونديال الأندية، يجب الارتقاء وعدم التوجه لأمور تثير حماسة الجماهير”.

وأضاف البلوي: ” من فعل هذا التيفو يجب أن يرتقي، العالم كله يشاهد مباريات الاتحاد، والوضع الإعلامي يحتاج شخصًا أفضل من اختيار التفاهة، وكان يجب حساب رد فعل الفريق المنافس في حال فوزه، وهو ما حدث في مباراة الأهلي”.

تحفيز الأهلي

أما الناقد الرياضي غرم العمري فقال: “اندهشت من تيفو جماهير نادي الاتحاد، لأن جماهير الاتحاد أرقى من ذلك، الكرة في الملعب، والأهلي قاتل في الملعب وحقق الفوز، بسبب الأمور التي حدثت قبل المباراة”.

وتابع العمري: ” لا أتمنى رؤية مثل هذه الأمور، لأنك تحفز الخصم بطريقة قوية للغاية، وهذه الأمور محسوبة على نادي الاتحاد”.

الأهلي

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