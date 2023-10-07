انتقادات ضد تيفو جماهير الاتحاد في مباراة الأهلي

أوضح الناقدان الرياضيان حامد البلوي وغرم العمري أن ” تيفو” جماهير نادي الاتحاد الذي عُرض بالأمس في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة قبل انطلاق مباراة الأهلي تسبب في خسارة لاعبي العميد للمباراة.

وعرض جمهور الاتحاد ” تيفو” بعنوان ” Remember ?”، وذلك ردًا على هبوط الراقي إلى دوري يلو وصعوده لمنافسات دوري روشن، بعد نهاية مباريات الموسم الماضي.

وبعد المباراة، رد حساب الأهلي في منصة ” إكس” على تيفو جماهير الاتحاد بعنوان: “نعم نحن نتذكر”.

تعليق البلوي

أثار الموضوع، غضب حامد البلوي المدير التنفيذي السابق للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والذي قال عبر برنامج ” أكشن مع وليد” : “الاحترام شيء أساسي في الرياضة، ومن فعل هذا الأمر يجب عليه أن يبتعد، الاتحاد بطل لدوري روشن وتأهل لمونديال الأندية، يجب الارتقاء وعدم التوجه لأمور تثير حماسة الجماهير”.

وأضاف البلوي: ” من فعل هذا التيفو يجب أن يرتقي، العالم كله يشاهد مباريات الاتحاد، والوضع الإعلامي يحتاج شخصًا أفضل من اختيار التفاهة، وكان يجب حساب رد فعل الفريق المنافس في حال فوزه، وهو ما حدث في مباراة الأهلي”.

غرم العمري: تيفو الاتحاد وما حصل قبل المباراة حفز لاعبي الأهلي الذين قاتلوا .. كرة القدم داخل الملعب يجب أن نبتعد هذه الأشياء#أكشن_مع_وليد #الاهلي_الاتحاد يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/FIakG8gds5 pic.twitter.com/GqXa7CJWE9 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 6, 2023

تحفيز الأهلي

أما الناقد الرياضي غرم العمري فقال: “اندهشت من تيفو جماهير نادي الاتحاد، لأن جماهير الاتحاد أرقى من ذلك، الكرة في الملعب، والأهلي قاتل في الملعب وحقق الفوز، بسبب الأمور التي حدثت قبل المباراة”.

وتابع العمري: ” لا أتمنى رؤية مثل هذه الأمور، لأنك تحفز الخصم بطريقة قوية للغاية، وهذه الأمور محسوبة على نادي الاتحاد”.

YES WE REMEMBER!🫢 pic.twitter.com/6lyOURlouP — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 6, 2023