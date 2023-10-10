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بعد تلفظه تجاه الحكم المساعد الثاني بلقاء أبها

انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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تعرض اللاعب سلطان الغنام نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر لانتقادات قوية وذلك بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه 4 مباريات.

سبب إيقاف سلطان الغنام 

وجاء إيقاف الغنام بسبب تلفظ اللاعب بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني في مباراة أبها التي أُقيمت يوم الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

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الناقد الرياضي محمد الشيخ علق على تصرف الغنام قائلًا: ” إيقاف اللاعب 4 مباريات لتلفظه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم يحتاج منه إلى مراجعة، فلا يمكن أن يكون التعادل سببًا في تعريض نفسه وناديه لخسارة غيابه”.

سلطان الغنام - النصر والرجاء

وأضاف الشيخ: ”  هذا التصرف لا يمثل نجوميته وهو الذي عرف بأخلاقياته طوال مشواره، محبوط يطلبون منك مراجعة نفسك يا كابتن”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فقال: ” لا تعليق، تصرف لا يقوم به لاعب يستشعر المسؤولية، تصرف لا احترافي من لاعب مفترض يكون محترف، أتمنى ألا يدفع النصر ثمن هذا التصرف غير المسؤول”.

 

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