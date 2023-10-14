مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا 3 إنذارات حمراء من الأرصاد انتقادات لمستوى حسان تمبكتي في مباراة السعودية ونيجيريا لقطات لاحتجاجات غير مسبوقة تجتاح العالم دعمًا للفلسطينيين التعادل يحسم مباراة كوت ديفوار ضد المغرب حساب المواطن : حدثوا البيانات حال طرأ أي تغيير القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين خطأ قاتل من ياسين بونو بمباراة المغرب وكوت ديفوار الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي
انتقدت جماهير المنتخب السعودي، أداء المدافع حسان تمبكتي وذلك بعد التعادل مع منتخب نيجيريا مساء أمس وديًا بنتيجة 2-2.
ولم يظهر تمبكتي بالأداء المعروف عنه في مباراة نيجيريا حيث ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير وفي رقابة لاعبي نيجيريا.
وأكدت جماهير الأخضر على أن قرار حسان تمبكتي، الانضمام لنادي الهلال كان قرارًا خاطئًا لأنه سيعاني من عدم المشاركة بصورة أساسية، وذلك بسبب تواجد كل من علي البليهي والسنغالي كاليدو كوليبالي في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الهلال.
لم يكن تمبكتي الوحيد الذي تعرض لانتقادات قوية من لاعبي حيث نال اللاعب عبدالإله العمري الانتقادات أيضًا بعد أن سجل هدفًا عكسيًا في مرماه في مباراة نيجيريا.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن العمري سجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 72، لتهاجمه الجماهير مطالبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعدم استدعائه لمباريات الأخضر في الفترة المقبلة وضم مدافع آخر أفضل منه.