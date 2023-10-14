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ارتكب عدة أخطاء في التمرير والرقابة

انتقادات لمستوى حسان تمبكتي في مباراة السعودية ونيجيريا

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
انتقادات لمستوى حسان تمبكتي في مباراة السعودية ونيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير المنتخب السعودي، أداء المدافع حسان تمبكتي وذلك بعد التعادل مع منتخب نيجيريا مساء أمس وديًا بنتيجة 2-2.

ولم يظهر تمبكتي بالأداء المعروف عنه في مباراة نيجيريا حيث ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير وفي رقابة لاعبي نيجيريا.

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الخطأ في الانتقال لنادي الهلال

وأكدت جماهير الأخضر على أن قرار حسان تمبكتي، الانضمام لنادي الهلال كان قرارًا خاطئًا لأنه سيعاني من عدم المشاركة بصورة أساسية، وذلك بسبب تواجد كل من علي البليهي والسنغالي كاليدو كوليبالي في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الهلال.

المنتخب السعودي - حسان تمبكتي - كوستاريكا

لم يكن تمبكتي الوحيد الذي تعرض لانتقادات قوية من لاعبي حيث نال اللاعب عبدالإله العمري الانتقادات أيضًا بعد أن سجل هدفًا عكسيًا في مرماه في مباراة نيجيريا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن العمري سجل الهدف الأول للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 72، لتهاجمه الجماهير مطالبة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني بعدم استدعائه لمباريات الأخضر في الفترة المقبلة وضم مدافع آخر أفضل منه.

 

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