57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية سحب ممطرة وسماء غائمة على 7 مناطق آثار استيطان بشري منذ عصر الهولوسين بجبل عراف في حائل أبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15 فيديو نادر قبل 27 عامًا لطلاب متخرجين من مدرسة بالرياض تصدعات وتآكل في سدود السيول بإحدى المدن الليبية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.45 ريال، أي ما يعادل نحو 58.52 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 201.17 ريال، أي ما يعادل نحو 53.64 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 192.02 ريال، أي ما يعادل نحو 51.21 دولار، وعيار 18 وصل 164.59 ريال، أي ما يعادل نحو 43.89 دولار.