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عيار 24 سعر 219.45 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.45 ريال، أي ما يعادل نحو 58.52 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 201.17 ريال، أي ما يعادل نحو 53.64 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 192.02 ريال، أي ما يعادل نحو 51.21 دولار، وعيار 18 وصل 164.59 ريال، أي ما يعادل نحو 43.89 دولار.

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