مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف لحملة الدبلوم انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196.20 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار وسحب رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين 3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية قصة حزينة وراء أقراط كيت ميدلتون في اليوم العالمي للصحة النفسية 11 أكتوبر ولم ينقطع الإنترنت عن العالم طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي لقطات جوية تكشف حجم الدمار في غزة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.23 ريال، أي ما يعادل نحو 59.79 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 205.54 ريال، أي ما يعادل نحو 54.81 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 196.20 ريال، أي ما يعادل نحو 52.32 دولار، وعيار 18 وصل 168.17 ريال، أي ما يعادل نحو 44.85 دولار.