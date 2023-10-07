انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 220.82 ريال، أي ما يعادل نحو 58.88 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 202.41 ريال، أي ما يعادل نحو 53.98 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 193.21 ريال، أي ما يعادل نحو 51.52 دولار، وعيار 18 وصل 165.61 ريال، أي ما يعادل نحو 44.16 دولار.