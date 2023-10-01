حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق نايف بن ممدوح يرد على منتقدي إدارته لمطعم: أنا لست واعظًا والعمل ليس عيبًا مانشستر يونايتد يفقد 9 من أصل 12 نقطة بآخر 4 مباريات 4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.85 ريال، أي ما يعادل نحو 59.43 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.28 ريال، أي ما يعادل نحو 54.48 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 195.00 ريال، أي ما يعادل نحو 52.00 دولار، وعيار 18 وصل 167.14 ريال، أي ما يعادل نحو 44.57 دولار