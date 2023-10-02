انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال الدلافين تموت على ضفاف نهر الأمازون وسط موجة جفاف تاريخية حجم ثروة تايلور سويفت يفوق اقتصاد 50 دولة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 222.35 ريال، أي ما يعادل نحو 59.29 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 203.82 ريال، أي ما يعادل نحو 54.35 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 194.55 ريال، أي ما يعادل نحو 51.88 دولار، وعيار 18 وصل 166.76 ريال، أي ما يعادل نحو 44.47 دولار.